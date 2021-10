LIVE Eșecul negocierilor Cioloș-Cîțu-Kelemen: Liderul USR: Vineri vom avea o nouă întâlnire / Cîțu vrea mandat de la partid Liderul USR, Dacian Cioloș, desemnat de Klaus Iohannis candidat la postul de premier, va susține declarații de presa, de la ora 19.00, dupa negocierile eșuate cu Florin Cîțu și Kelemen Hunor pentru refacerea coaliției de guvernare.



HotNews.ro va transmite livetext declarațiile lui Cioloș:Le-am spsus care este planul meu, le-am prezentat prioritațile. Obiectivul USR e de a da un guvern cât mai repede, data fiind gravitatea situațieiLe-am spus ca am venit natural catre PNL și UDMR, pentru ca din punctul nostru de vedere nu exista alta variantaFlorin Cîțu și kelemen Hunor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR-PLUS spune ca a luat act cu "neplacuta surprindere" de faptul ca presedintele Klaus Iohannis "nu se grabeste" sa organizeze consultari cu partidele parlamentare si îl îndeamna pe seful statului "sa nu traga de timp".USR a transmis marți seara, printr-un…

- „Anomalia politicii romanești..., nu cred ca am intalnit in 30 de ani așa ceva, e ca primul ministru PNL Florin Cițu a facut o sesizare de conflict președintelui PNL Ludovic Orban și al Camerei Deputaților. PNL in acest moment are toata puterea in Romania: au președintele țarii, președintele Senatului,…

- UPDATE Demisie in bloc a ministrilor USR PLUS. Dan Barna a spus ca decizia a fost luata impreuna cu colegii sai, susținuta de Biroul Național, in condițiile in care nu se poate merge mai departe cu un premier care „risipește resursele națiunii pentru interesul politic propriu”. Demisiile miniștrilor…

- Primul "Centru de excelenta in pregatirea personalului operativ la dezastre" din Romania, care urmeaza sa fie construit in localitatea Gornesti, se afla in faza autorizarilor, iar proiectul este preconizat sa se incheie in anul 2023, a declarat luni, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru…

- Romania, ca si alte state din UE, se confrunta c-o problema reala: exista personal medical care refuza vaccinarea anti-Covid. Deocamdata, la noi, nu se va impune imunizarea obligatorie, dar medicii, asistentii si infirmierii care nu accepta serul contra noului coronavirus vor avea, totusi, de suferit.…

- Bazinul de inot de la Colegiul National „Carol I” din Craiova, deschis doar pentru inaugurare, in ianuarie 2020, nu poate fi dat in folosinta deocamdata. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a precizat ca acest bazin este tinut inchis pentru ca nu se pot face angajari. Totodata, propunerea directorului…

- Numarul persoanelor vaccinate a crescut ușor fața de saptamana trecuta Foto: facebook.com/ROVaccinare. Ritmul campaniei de vaccinare în România este în usoara crestere fata de saptamâna trecuta. Pentru a treia zi la rând, numarul celor…

- Sunt ani de zile de cand țara noastra este captiva, daca vreți, la marginea spațiului Schengen, deși indeplinește condițiile de aderare. Pentru noi, cei din PPE, acest lucru este de neacceptat, mai ales ca refuzul nu are nici o legatura cu realitatea. „Deocamdata nu a sosit vremea Romaniei!” a devenit,…