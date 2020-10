Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova a înregistrat a șaptea victorie în tot atâtea etape, dupa ce s-a impus, scor 1-0, pe Arena Naționala, în fața echipei Dinamo București. De cealalta parte, formația antrenata de Cosmin Contra ramâne cu doar cinci puncte (ocupa locul 14).A marcat: Cicâldau…

- min. 4: schimbare la Universitatea: a ieșit Olteanu și a intrat Acka. Partida a inceput. Vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova , intalneste astazi, de la ora 21.30, pe Arena Nationala, pe Dinamo Bucuresti, partida contand pentru etapa a 7-a din Liga 1. Derbiul va fi arbitrat de Horatiu Fesnic…

- ​CSU Craiova continua seria de victorii în Liga 1. Echipa antrenata de Cristiano Bergodi a câștigat, scor 2-1, partida disputata pe terenul celor de la FC Argeș și a adunat 15 puncte (lider al Ligii 1).Golurile învingatorilor au fost marcate de Cicâldau '9 si Koljic…

- min. 90: schimbare la FC Argeș: a intrat craioveanul Ionuț Nastasie min. 89: Gabriel Deac a primit un cartonaș galben dupa un fault asupra lui Vladoiu. min. 88, 1-2: Honciu a profitat de o greșeala a apararii oltene și a șutat puternic, printre picioarele lui Pigliacelli. min. 86: Valentin Mihaila a…

- min. 86, 1-1: Oaspeții au egalat prin White, care a reluat cu capul de la 7 metri o minge venita de la Lafferty. min. 85: schimbare in echipa Romaniei: iese Hanca și intra Nedelcearu. min. 80: dubla ocazie pentru Romania: Pușcaș a șutat bine, portarul a respins, apoi Stanciu, dintr-o poziție excelenta,…

- CSU Craiova a fost invinsa, joi, in deplasare, de echipa georgiana Lokomotiv Tbilisi, scor 2-1 (0-0), si a fost eliminata in primul tur preliminar al Ligii Europa.Golurile au fost marcate de Sikharulidze '57 si Oulad Omar '61 pentru Lokomotiv, iar pentru Universitatea Craiova a punctat Baiaram…

- Lokomotivi Tbilisi - Universitatea Craiova LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Oltenii debuteaza in Europa League, in turul I preliminar, joi de la ora 20:00. Vicecampioana Romaniei Universitatea Craiova o va infrunta in mansa unica, in Georgia, pe Lokomotiv Tbilisi. Lokomotiv Tbilisi…

- Universitatea Craiova a pierdut, astazi, primul joc amical pe care l-a disputat in Austria, in cantonamentul premergator noului sezon. Știința a cedat cu 0-2 in meciul cu Viktoria Plzen, vicecampioana Cehiei, dupa o partida in care nu s-a urmarit in special rezultatul final, ci jocul prestat de baieți.…