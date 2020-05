Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a vorbit, marti, despre procesul castigat de Laura Codruta Kovesi la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), prin care a contestat decizia de revocare din functia de procuror-sef al DNA, Barna aratand ca in acest caz "pierzatorul" este statul…

