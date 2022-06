Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 11 subiecte, printre care și demersurile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecatorești, referitor la acordarea gradului de calificare unor judecatori.

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 15 subiecte, printre care și demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, referitor la eliberarea acordului la pornirea urmaririi penale in privința unui judecator.

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește intr-o noua ședința extraordinara. Pe ordinea de zi sunt 11 subiecte, printre care și cel cu privire la cererea judecatorului Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan privind anularea Hotararii CSM din 18 martie 2022.

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește astazi, 30 martie in ședința. Pe ordinea de zi sunt 17 subiecte, printre care și cel cu privire la demersul Consiliului Superior al Procurorilor referitor la desemnarea unui membru in Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General.

- Consiliul Superior al Magistraturii a admis sesizarea Procurorului General interimar, Dumitru Robu, referitor la eliberarea acordului la pornirea urmaririi penale și efectuarea percheziției in privința unui judecator. Subiectul inclus pe ordinea de zi de astazi a fost aprobat cu 8 voturi „pro” și niciunul…