- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește in ședința. Pe ordinea de zi sunt mai multe subiecte, inclusiv examinarea listei candidaților pentru fotoliului de judecator la CC, in care se regașește și Nina Cernat, președinta interimara a CSM.

- Criza de judecatori la Curtea Suprema de Justitie (CSJ) e o problema inca nerezolvata. Doar sapte functii vacante din 13 au fost ocupate in aproape doua luni. Si asta, prin transferul temporar al magistratilor de la alte instante. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis ieri prelungirea cu…

- Parchetul Tribunalului Constanta a scos sase posturi la concurs, iar Parchetul Tribunalului Tulcea, arondat PCA Constanta, a scos patru posturi la concurs. In Sectiunea Document poate fi consultata lista completa a posturilor scoase la concurs in cadrul acestei sesiuni.Parchetul de pe langa Curtea de…

- In Sectiunea Document puteti consulta Situatia posturilor la parchete la data de 11 mai 2023, ce cuprinde toate modificarile dispuse pana la momentul respectiv de catre Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat organizarea unei sesiuni…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii decis numirea Ludmilei Ouș in funcția de inspector-judecator in cadrul Inspecției judiciare, pe un termen de șase ani, transmite bizlaw. Aceasta a fost desemnata ciștigatoare in urma unui concurs la care s-au inscris candidații: Oleg Potirniche, jurist; Evghenii…

- Membrii Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au decis sa prelungeasca cu inca 15 zile concursul pentru suplinirea a 20 de posturi vacante la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Concursul, anunțat in data de 10 aprilie curent de CSM, prevedea pentru cele 20 de funcții vacante 11 candidați din rindul…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarit sa grabeasca concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcțiilor vacante de judecator la Curtea Suprema de Justiție. Astfel, in vederea asigurarii funcționarii Curții Supreme de Justiție, CSM a considerat oportuna reducerea termenelor…