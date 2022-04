Stiri pe aceeasi tema

- Președinta interimara a Curții Supreme de Justiție (CSJ), Tamara Chișca-Doneva, a fost suspendata din funcție pina la anunțarea unei hotariri definitive in dosarul pentru imbogațire ilicita, in care este vizata. Decizia a fost luata in cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii din 15 aprilie.…

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește astazi, 30 martie in ședința. Pe ordinea de zi sunt 17 subiecte, printre care și cel cu privire la demersul Consiliului Superior al Procurorilor referitor la desemnarea unui membru in Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General.

- Astazi, 29 martie, Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții la biroul, domiciliul și automobilul judecatoarei Curții Supreme de Justiție (CSJ), Tatiana Chișca-Doneva, vizata într-o cauza penala pe faptul îmbogațirii ilicite. Magistratul vizat este suspectat ca, în…

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește in ședința extraordinara dupa o pauza lunga. Pe ordinea de zi mai multe subiecte printre care și cel cu privire la depunerea juramantului de catre judecatorii nou numiți in funcție, dar și cu privire la cererile de demisie ale unor judecatori.

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins luni ca neintemeiata cererea depusa de judecatorul Cristi Danilet in care acesta solicita suspendarea deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a fost, in 14 decembrie 2021, suspendat pana la judecarea pe fond a deciziei din 13 decembrie…

- Fracțiunea Blocul Comuniștilor și Socialiștilor parasește sala de ședința in semn de protest. Asta dupa ce cei de la PAS au refuzat sa amine examinarea proiectului de lege referitoare la „pre-vetting”, informeaza noi.md Proiectul de lege prevede verificarea integritații tuturor candidaților la funcțiile…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, pentru a doua oara, ca nu este de competenta acestei instante sa judece o cerere depusa de judecatorul Cristi Danilet, in care acesta solicita suspendarea deciziei CSM prin care a fost exclus din magistratura.…