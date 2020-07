Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului Igor Dodon a felicitat creștinii ortodocși care sărbătoresc astăzi Sfînta Treime, Cincizecimea, cunoscută în popor drept Duminica Mare. "Această sărbătoare marchează Pogorîrea Sfîntului Duh în chip de limbi de foc, peste Sfinții Apostoli și constituie cea mai veche sărbătoare…

- Președintele țarii, Igor Dodon, a declarat ca, in doua-trei saptamini, va propune Parlamentului proiectul de lege prin care se va interzice traseismul politic al deputaților. Șeful statului a menționat pentru Sputnik Moldova ca aceasta inițiativa prezidențiala trebuie votata indiferent daca vor fi alegeri…

- Majoritatea parlamentara formata din PSRM și PDM ar putea sa ajunga la 58 de deputați. Un astfel de scenariu l-a prezentat președintele țarii, Igor Dodon, la postul de televiziune NTV Moldova. Șeful statului a spus ca nu exclude ca unii deputați din grupul parlamentar PRO Moldova, condus de Andrian…

- Șeful statului, Igor Dodon, susține ca nu incalca prevederile Comisiei de Sanatate Publica atunci cand face vizite in teritoriu, deseori in familii cu mulți copii. Mai mult, acesta spune ca nu are de gand sa stea inchis in birou sau la Condrița, ca predecesorul sau, Nicolae Timofti, și ca va continua…

- Excursie virtuala prin Resedinta de la Condrita! Intr-un clip video, presedintele Igor Dodon si-a prezentat gospodaria din Codrii Moldovei. Seful statului si-a plimbat publicul de pe online prin prisaca, prin sera si le-a facut o mica excursie chiar si prin livada.

- Igor Dodon a facut un tur online prin Reședința de la Condrița, in cadrul emisiunii „Președintele Raspunde”. Șeful statului a aratat livada cu cireșe, sera, in care prima doamna, Galina Dodon, crește castraveți, și a trecut pe la cotețul cu pasari. „Iata sint curcani, am ințeles ca sint iubitori de…

- Șeful statului, Igor Dodon, a declarat ca stabilirea pe 1 noiembrie a datei alegerilor prezidențiale este un semnal clar de autoritați ca nu are de gind sa prelungeasca mandatul președintelui. Parlamentul Republicii Moldova a hotarit ca alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie. Decizia a…

- Șeful statului, Igor Dodon, a prezentat astazi, in cadrul emisiunii sale, gospodaria de la reședința de la Condrița, iar in context, și-a amintit despre cazul curcanilor aruncați peste gardul Președinției, in 2019, in cadrul protestelor organizate de liderii de atunci ai Partidului Democrat, in frunte…