LIVE Cele mai noi date despre coronavirus din Romania si din lume: Trump a suspendat zborurile din Europa spre SUA, cu o exceptie

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe Facebook modelul declaratiei care trebuie completata la intrarea in Romania. Completarea acesteia cu date eronate intra sub incidenta legii, conform articolelor 326 si 352 din Codul Penal, atrag atentia oficialii MAI. Art. 326 - Cod Penal…

- Liderul Pro România, Victor Ponta, susține ca românii ar trebui sa se teama mai mult de PNL decât de coronavirus, întrucât, în plina epidemie de coronavirus, "singura preocupare a guvernantilor este pentru alegeri, functii si pozitii".”Italia a…

- Un studiu publicat, joi, de Eurostat scoate la iveala o situație alarmanta pentru viitorul Romaniei. Copiii din țara noastra sunt cei mai supusi riscului de saracie și excluziunii sociale, din UE. Informațiile oficiale arata ca aproape 4 din 10 copii romani sunt și vor ramane saraci, aceasta fiind de…

- Coronavirusul dauneaza agriculturii din Italia, acesta fiind unul dintre sectoarele cele mai afectate de epidemia de COVID-19. Un specialist in domeniu, Lorenzo Bazzana, manager economic al Coldiretti (asociatia cultivatorilor agricoli), sustine ca, intre altele, de vina ar fi si Romania,…

- Doar 1 din 5 locuinte este asigurata, la 43 de ani de la cutremurul din 1977, desi cutremurul este al doilea risc de care romanii sunt ingrijorati cand vine vorba de locuintele lor (57%), dupa incendiu (65%), potrivit unui studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) pentru…

- Actiunile celor mai valoroase cinci companii din Statele Unite in functie de capitalizarea bursiera, respectiv Apple, Facebook, Amazon, Microsoft si Alphabet, compania mama a Google, au scazut luni din cauza temerilor provocate de impactul economic al epidemiei de coronavirus, iar capitalizarea acestora…

- Germania a fost in 2018 cel mai mare producator de branza din UE, cu o cantitate de 2,2 milioane tone sau 22% din totalul UE, urmata de Franta (1,9 milioane tone) si Italia (1,3 milioane tone), arata datele publicate vineri de Eurostat. Romania se afla undeva la jumatatea clasamentului, cu…

- Va intrebati care va fi urmatoarea retea sociala care va da lovitura? Ei bine, toate semnele arata ca raspunsul este TikTok: este deja foarte populara in randul tinerilor, iar numarul celor care o folosesc este in crestere. In plus, de curand, platforma a adus imbunatatiri semnificative politicilor…