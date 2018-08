Stiri pe aceeasi tema

- Rapid Viena va infrunta FCSB in play-off-ul pentru calificarea in grupele Europa League. In turul trei preliminar, echipa unde este legitimat Andrei Ivan a trecut de cei de la Slovan Bratislava, cu scorul general de 5-2.

- Rapid Viena - FCSB, manșa tur a play-off-ului Europa League, va fi transmisa in direct pe Pro TV. Partida se disputa joi, de la 21:30, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Dupa ce a transmis și dubla manșa din turul III preliminar, FCSB - Hajduk Split (0-0 in tur, 2-1 in retur), Pro TV…

- Dupa calificarea entuziasmanta cu Hajduk Split din preliminariile Europa League, FCSB joaca azi pe teren propriu cu Sepsi, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 18:00 » FCSB - Sepsi Sfantu…

- Vitesse Arnhem și Viitorul Constanța se intalnesc in aceasta seara, in manșa secunda a turului al doilea preliminar din Europa League. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. In tur a fost 2-2. ...

- Meciul Vitesse Arnhem - FC Viitorul se va disputa joi, de la ora 21.00, in mansa secunda a turului doi preliminar al Ligii Europa. Partida e in direct la TVR 1 si in format live blog pe www.prosport.ro.

- Prima etapa a noului sezon din Liga 1 continua azi cu duelul dintre U Craiova și Poli Iași. Partida va incepe la ora 21:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. LIVE de la 21:00 » U Craiova - Poli Iași Urmarește AICI partida…

- Franța și Belgia se intalnesc in aceasta seara in prima semifinala a Campionatului Mondial din Rusia. Partida va fi liveTEXT&VIDEO&FOTO pe GSP.ro de la ora 21:00 și in direct la TVR 1 și TVR HD. ...

- Danemarca și Australia se intalnesc azi, de la ora 15:00, in cel de-al treilea meci al Grupei C de la Mondial. Partida va putea fi urmarita in format liveVIDEO&FOTO + TEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. LIVE de la 15:00 » Danemarca - Australia Vezi LIVETEXT PARTIDA! Urmarește AICI meciul…