Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, joaca azi in finala turneului Rogers Cup, de la Montreal, cu americanca Sloane Stephens, 25 de ani, locul 3 WTA. Meciul SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS incepe la ora 20:30 și este in direct pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT și video pe GSP.RO. Dupa victoria cu Elina…

- Simona Halep a caștigat primul trofeu de Mare Șlem al carierei, dupa ce a invins-o in finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens cu 3-6, 6-4, 6-1 Simona cere prosopul și șterge transpirația. E la un game distanța de trofeul "Suzanne Lenglen". La trei mingi, pe una o arunca. Servește. E 15-0. Mai…

- GSP.ro a pregatit un wallpaper special pentru iubitorii tenisului, dupa ce Simona Halep (numarul 1 mondial) a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera. Imaginea a fost realizata de fotograful Gazetei, Raed Krishan, care a fost la fiecare meci al Simonei in cele doua saptamani petrecute la Paris.…

- Simona Halep disputa azi finala de la Roland Garros impotriva americancei Sloane Stephens. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport și Pro TV, de la ora 16:00. Halep are un istoric complex in ceea ce privește confruntarile cu jucatoarele din Statele Unite. ...

- Ce a spus Simona Halep despre finala cu Sloane Stephens. ”Este chiar nemaipomenit”. La conferința de presa de la finalul meciului cu Muguruza, Simona Halep i-a rugat pe ziariștii straini sa nu-i mai aminteasca de faptul ca nu a caștigat niciun trofeu de Mare Șlem pana acum. ”Simt ca am muncit bine,…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) s-a calificat in finala acestei editii de la Roland Garros (Franta). Liderul mondial a invins-o pe Garbine Muguruza. Halep a invins-o pe spaniola de pe locul 3 mondial cu 6-1, 6-4, dupa o ora si 34 de minute. Este a doua finala consecutiva la Roland Garros pentru Simona…

- Simona Halep va juca a patra finala de Grand Slam a carierei, a treia la Roland Garros, dupa ce a invins-o in semifinale pe Garbine Muguruza, scor 6-1, 6-4. Halep o va intalni in ultimul act de la Roland Garros pe Sloane Stephens, campioana US Open 2017.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va infrunta pe Madison Keys (23 de ani, 14 WTA) in optimile de finala ale turneului Premier 5 de la Roma. Caștigatoarea acestui meci va juca in sferturile de finala impotriva lui Sloane Stephens sau a lui Caroline Garcia. Madison Keys a trecut in turul secund de la…