LIVE BLOG Alegeri parlamentare 2020: ziua votului Alegeri parlamentare 2020. Romanii sunt chemati la urne, duminica, 6 decembrie, pentru a alege viitorul Parlament, prin urmare si viitorul Guvern. Ramai pe adevarul.ro in ziua votului pentru a urmari cele mai importante evenimente incepand cu deschiderea urnelor si pana la exit-poll-ul de la ora 21.00: declaratiile candidatilor, prezenta la vot, sondaje, informatii in exclusivitate obtinute pe surse.

- Seful Executivului a mai spus, referitor la „plicurile care au fost validate, la misiunile diplomatice sunt peste 3.000, plicuri valide cu votul valid exprimat, iar plicurile care au ajuns in tara, care sunt preluate de Posta Romana, sunt in jur de 18.000. Deci sunt in total vreo 21.000 si ceva de voturi…

- Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati duminica la urne in cele peste 18.000 de sectii organizate in tara pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ. Senatorii si deputatii sunt alesi prin scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca, intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot duminica, pentru a indeparta de la putere "cel mai nociv" Guvern pe care l-a avut Romania. "Intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot! Ca sa il mature pe Orban de la putere! Pentru toata…

- CHIȘINAU, 16 nov - Sputnik. Intr-un comentariu pentru Sputnik Moldova, analistul Ian Lisnevschi a declarat ca este puțin probabil ca intr-un viitor apropiat sa se desfașoare alegeri parlamentare anticipate. Și asta pentru ca mulți deputați ar risca sa nu mai intre in viitorul Legislativ din cauza…

- Președintele Klaus Iohannis susținea, in luna aprilie, ca nu va fi de acord cu organizarea de alegeri, daca situația epidemiologica va fi grava. Intre timp, Iohannis s-a razgandit și a explicat ca este vina PSD, asta pentru ca este nevoie de un nou Guvern, construit in jurul PNL, care sa nu fie sabotat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Romanii isi aleg duminica primarii si consilierii locali, intr-un scrutin considerat un test inaintea alegerilor legislative cruciale prevazute in decembrie, insa amenintat de un putrnic absenteism din cauza intensificarii epidemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.In total 43.000…

- Alegeri locale 2020. Fotografierea ori filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de catre alegatori in timp ce voteaza se sancționeaza cu o amenda care este cuprinsa intre 600 și 1.000 de lei, a anunțat azi, purtatorul de cuvant al MAI, pe nume Monica Dajbog. Alegeri locale 2020. Amenzi usturatoare…