Cea mai grea confruntare din grupele Euro 2024 e aici. Tricolorii lupta pentru o surpriza in fața Belgiei. Baieții lui Edi Iordanescu vin dupa o victorie fenomenala cu Ucraina, dar au in fața un adversar puternic, care nu are niciun punct pana acum, dar nu concepe sa rateze calificarea. SCOR LIVE Min. 1: Fluier de […]