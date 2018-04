Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a trimis notificari catre milioane de utilizatori care au fost anuntati oficial ca datele personale le-au fost folosite ilegal in scopuri electorale. Este urmarea scandalului Cambridge Analytica in care fondatorul Facebook va fi audiat in Congresul american.

- Denuntatorul Cambridge Analytica, Christopher Wylie, sustine ca datele adunate de companie de la Facebook ar putea proveni de la peste 87 de milioane de utilizatori si ar putea fi depozitate in Rusia.

- Comisia Europeana a anuntat ca datele personale a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din Uniunea Europeana au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- FACEBOOK. Datele personale a "pana la 2,7 milioane" de utilizatori europeni ai Facebook ar fi putut fi transmise "in mod inadecvat" societatii britanice Cambridge Analytica (CA), a anuntat vineri Comisia Europeana, citand o cifra ce i-a fost comunicata de reteaua sociala, informeaza AFP. …

- Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta firma de socializare online, informeaza BBC News online.

- Compania din Marea Britanie Cambridge Analytica ar fi obținut acces la datele a circa 87 de milioane de utilizatori Facebook. Anunțul a fost facut de catre directorul tehnic al rețelei de socializare, Mike Schroepfer. Anterior se vorbea despre un numar de 50 de milioane de utilizatori.

- Aleksandr Kogan, cercetator al Universitații Cambridge originar din Republica Moldova, a admis ca a recoltat detalii personale a 30 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare Facebook, prin intermediul...

- Andreas Mundt, seful Oficiului Federal Anticartel, principala agentie germana pentru reglementari in domeniul concurentei, a declarat ca Facebook ar putea primi interdictie de a colecta si procesa datele a milioane de utilizatori fiind considerat un abuz.