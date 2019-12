Alexandra a dispărut sâmbătă! Este căutată în tot vestul ţării

O tânără în vârstă de 16 ani a fost dată dispărută de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, după ce, sâmbătă, în jurul orei... The post Alexandra a dispărut sâmbătă! Este căutată în tot vestul ţării appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]