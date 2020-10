Stiri pe aceeasi tema

- Obișnuim sa spunem ca muzica sparge hotare și unește oameni fara ca sa aiba nevoie de traducere - și este un lucru perfect adevarat. Precum adevarat este ca, in niște minți malefice sau intr-un sistem opresiv, muzica poate deveni un perfid instrument de agitație și de propaganda. Dar, din fericire,…

- Dragos Moldovan, castigatorul concursului “Vocea Romaniei” 2019, sezonul noua, lanseaza astazi cel de-al doilea single solo, “Tacerea”. Vechile trairi si povestile de alta data se impletesc cu visele de astazi, cu durerile si sentimentele neexprimate care stau sa explodeze, insa intr-un alt context,…

- Cu doua decenii in urma, scena autohtona inclusa in așa numita zona a „muzicii comerciale“ arata complet diferit, artiștii acelor vremuri chinuindu-se din rasputeri sa imite „sound-ul de afara“. Una din formațiile care a scris o fila de istorie in aceasta „felie“ a fost trupa timișoreana Impact, compusa…

- Melomanii timișoreni care impartașesc dragostea pentru muzica folk sunt invitați la o noua seara de muzica și poezie la sfarșitul acestei saptamani, la un recital susținut de Adrian Ilie, artistul cunoscut atat pentru activitatea sa in trupa DAR, cat și pentru recitalurile sale proprii. „Pasiunea pentru…

- bull; Pana la acest momentul nimeni nu a depus plangere la politiePolitistii din Mamaia au fost solicitati ieri dupa amiaza sa intervina pentru aplanarea unui conflict izbucnit la o terasa din statiune. Din primele informatii, se pare ca altercatia a avut la baza muzica mixata de DJ ul localului, care…

- Peste 100.000 de turiști au ajuns la mare in acest weekend, iar Costineștiul a fost una dintre cele mai aglomerate stațiuni. La polul opus e Vama Veche, unde s-a luat decizia ca dupa asfințit sa nu mai bubuie boxele. Cu muzica in surdina sau chiar deloc, terasele au avut in jur de 30% din clienții pe…

- Seria de evenimente SUMMER IN THE CITY, a carei misiune este sa ofere bucureștenilor in fiecare weekend entertainment de calitate (cu respectarea tuturor normelor de distanțare sociala*) il prezinta pe Gheorghe Ifrim intr-un one man show care provoaca hohote explozive de ras: “GIGEL”.GIGEL este un monolog…