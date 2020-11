Live: Alegeri prezidențiale -declarații CEC, prezența la vot Pe 1 noiembrie au loc alegerile președintelui Moldovei. Secțiile de vot s-au deschis la ora 07:00. In ziua alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale vor prezinta informații despre prezența la vot, eventuale incalcari in procesul electoral, localitațile cu cei mai activi alegatori. Briefingurile CEC se vor desfașura dupa urmatorul orar: ora 08:00; ora 12:00; ora 15:00; ora 18:00; ora 22:00 © Sputnik / Mihai CarausCEC a facut un bilanț in ajunul alegerilor prezidențiale Opt candidați aspira la funcția de șef al statului..… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

