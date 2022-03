Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Volodimir Zelenski a transmis, noaptea trecuta, un nou mesaj. El cere Occidentului sa ia in considerare impunerea unei zone de interdicție de zbor pentru aeronavele rusești.Uniunea Europeana a hotarat sa interzica accesul tuturor avioanelor inregistrate in Rusia in spațiul aerian european. De asemenea,…

- Europa se confrunta cu o criza umanitara majora, a avertizat comisarul european pentru ajutor umanitar, Janez Lenarcic, potrivit BBC, preluat de news.ro . „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara de pe continentul nostru european in multi, multi ani”, a declarat Janez Lenarcic,…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 7 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 11 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca saluta propunerile Turciei și Azerbaidjanului…

- Presedintii Ucrainei, Volodimir Zelenski, Poloniei, Andrej Duda, si Lituaniei, Gitanas Nauseda, se vor intalni luni, la Kiev, la un summit pentru a aborda chestiuni de securitate si cooperare regionala.