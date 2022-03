Lupte grele au fost raportate in cursul noptii de marti spre miercuri in estul si sudul Ucrainei, in a saptea zi de la inceperea invaziei militare ruse in tara vecina. Rusia a lansat parasutisti la Harkov, al doilea oras ca importanta din Ucraina, in timp ce in capitala Kiev locuitorii se asteapta la o posibila ofensiva. La Herson, ale carui intrari erau deja controlate de fortele ruse, acestea din urma au preluat in cursul noptii controlul asupra garii si portului. UPDATE 13:06 Kievul nu confirma pentru miercuri o noua runda de negocieri cu Moscova Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba…