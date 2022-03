Invazia rusa in Ucraina intra in cea de-a opta zi: dupa o noapte de bombardamente intense, in aceasta joi delegatiile rusa si ucraineana au prevazuta o a doua runda de negocieri in Belarus pentru a incerca sa ajunga la un acord de incetare a focului, in timp ce numarul refugiatilor de razboi ucraineni a depasit deja un milion de persoane. UPDATE ORA 10,19 Se inchide postul de radio Eho Moskvi, una din putinele organizatii media liberale din Rusia Postul de radio Eho Moskvi (Ecoul Moscovei) a fost desfiintat de consiliul de administratie, a anuntat editorul Aleksei Venediktov, citat joi de Reuters.…