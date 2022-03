LIVE A 12-a zi de război în Ucraina: Rușii se pregătesc să ia cu asalt Kievul Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, iar o a treia runda de negocieri intre cele doua state ar putea avea loc luni, in a 12-a zi de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. UPDATE ORA 08:31 Ucraina si Rusia se pregatesc pentru a treia runda de negocieri de pace Dupa o saptamana si jumatate de razboi, se asteapta ca Rusia si Ucraina sa se intalneasca luni pentru o a treia runda de discutii, ambele parti sugerand anterior ca aceasta ar putea avea loc luni, potrivit dpa. Nu se cunoaste deocamdata locul si ora exacta a acestor discutii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Armata rusa a anunțat luni deschiderea mai multor coridoare umanitare și instituirea unor incetari locale a focului pentru evacuarea civililor din Harkiv, Kiev, Mariupol și Sumi, scrie AFP. „Avand in vedere situatia umanitara dezastruoasa si deteriorarea sa severa in orasele Kiev, Harkov, Sumi si Mariupol,…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca forțele armate care au intrat in Ucraina vor inceta sa traga la ora 10 dimineața, ora Moscovei (09.00 ora Romaniei), pentru a permite civililor sa fie evacuați, potrivit agenției de știri Interfax, citata de DW . Moscova a declarat ca va deschide coridoare umanitare…

- Fortele ruse vor inceta focul sambata, la 10:00, ora Moscovei, pentru a permite "coridoare umanitare" prin care sa fie evacuati civili din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de Interfax, transmit Reuters si A

- O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Armata rusa a continuat bombardamentele in Kiev și alte orașe ucrainene. In urma exploziilor, au fost raportate mai multe victime in randul civililor. Trupele lui Putin au intrat in Herson. Potrivit autoritaților din Ucraina, orașele…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca ii revine Occidentului sarcina de a oferi Rusiei garantiile de securitate pe care tara sa le solicita si ca de aceasta vor depinde actiunile viitoare ale Moscovei, transmite Reuters. Putin a mai declarat ca NATO “a inselat” Rusia cu cinci…

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Rusia, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom, potrivit agentiei Reuters, anunța…