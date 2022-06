Livada din Bogdănești vă invită la cireșe Bacauanii și pofticioșii de peste tot care apreciaza cireșele și caisele pot veni sa le culeaga, direct din livada de la Bogdanești. Dupa doi ani de restricții, impuse de pandemia de Covid 19, și un an 2021 dezastruos, in care natura dezlanțuita a decimat livezile și podgoriile, ferma de pomi fructiferi de la Bogdanești, cea […] Articolul Livada din Bogdanești va invita la cireșe apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei analize economica.net, in 2021, al doilea an al crizei sociale si sanitare Covid-19, 21 de societati cu capital privat integral autohton au realizat afaceri nete de cel putin un miliard de lei. Printre acestea se numara si cinci firme din județul Bacau. Astfel, in 2021, trei firme din…

- Cu mintea și sufletul tanar, traind o stare de neastampar, una creativa, profesorul Paul Deboveanu, acum la pensie, iși petrece timpul cu folos, scriind carți in care-și valorifica experiența de viața, cunoașterea și abilitațile profesionale. Dupa un prim volum autobiografic, „Viața ca o poveste”, și…

- Miercuri, 1 iunie a.c., structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, din județul Bacau, respectiv – Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobila, Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului, invita toți copiii și tinerii,…

- Luptele bacauane continua sa-și puna la podea adversarii. Ultimele succese- ambele pe plan internațional- nu reprezinta decat o noua confirmare a plusului de valoare manifestat, de ani buni, de școala de lupte „made in Bacau”. La finalul saptamanii trecute, luptatorii de la Sport Club Municipal și Clubul…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Din cercetari s-a stabilit ca, un tanar de 39 de ani, din Onești ar fi indus in…

- PFA-urile, intreprinderile individuale sau familiale și firmele din agricultura pot cere ajutoare de stat de pana la 290.000 euro. Sprijinul se acorda fermelor de vite, porci și pasari. Termenul maxim de transmitere a cererilor expira pe 12 mai. Fermierii bacauani ale caror afaceri au fost afectate…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat printr-un comunicat ca pe 27 aprilie, la nivelul județului s-au inregistrat 19 cazuri noi de imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2 iar in spitale sunt internați 13 pacienți cu Covid-19. De la inceputul pandemiei, in județul Bacau au fost confirmate cu Covid-19…

- Doctorul Lupu Adina, directorul medical al Spitalului Județean Bacau, a fost decorat in cadrul unei festivitați oficiale cu Ordinul Meritul Sanitar in grad de Cavaler, de catre Președintele Romaniei. „Acest ordin nu vine intamplator la finalul pandemiei Covid 19, el incununeaza eforturile doamnei doctor,…