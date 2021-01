Stiri pe aceeasi tema

- Liubov Sobol, o colaboratoare apropiata a liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost retinuta joi, la Moscova, sub acuzatia de instigare la organizarea de proteste ilegale, potrivit Mediafax. Liubov Sobol "a fost retinuta pentru ca a facut apeluri la organizarea de manifestatii neautorizate",…

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…

- Autoritatile ruse au anuntat, marti seara, lansarea unei noi anchete pentru fraude in cazul disidentului Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa un atac neurotoxic, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Comitetul rus pentru Investigatii a anuntat initierea unei anchete privind…

- Serviciul rus al Penitenciarelor l-a somat pe disidentul Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa atacul neurotoxic din august, sa revina pana marti in Rusia, in caz contrar riscand sa fie arestat pentru incalcarea termenilor unei sentinte cu suspendare. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

