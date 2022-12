Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, s-a aratat nemulțumit de „modul in care decurge reforma justiției” in Republica Moldova. Acesta și-ar dori ca lucrurile sa se miște mai rapid, insa exista anumite proceduri și standarde care trebuie respectate. Declarațiile au fost facute in cadrul ediției din…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco a venit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook despre „gruparile criminale”. „Cu cat mai mult gruparile criminale unite sunt incolțite și prinse in corzi, cu atat mai mult incep sa se agite. Agonia se manifesta prin lansarea a tot felul de scenarii aiuritoare prin…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco a venit cu o reacție, dupa ce deputații BCS au depus o moțiune de cenzura impotriva sa. „Trebuie sa se obișnuiasca ca, poate un pic mai greu decat mi-aș fi dorit eu sau poporul țarii mele, fiecare va raspunde pentru ceea ce a facut. Indiferent de moțiuni, comisii…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, vine cu precizari, dupa ce, potrivit acestuia, a avut mai multe solicitari de reacții din partea presei despre conversațiile aparute in spațiul public, dar și „solicitarea unora” de a demisiona din funcția pe care o deține.

- Ministrul Justiției anunța ca a pregatit o sesizare la Curtea Constituționala prin care va solicita declararea neconstituționalitații Partidului Șor. Potrivit lui Sergiu Litvinenco exista suficiente circumstanțe juridice pentru declararea neconstituționalitații Partidului Șor. ”In conformitate cu prevederile…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, anunța ca a pregatit o sesizare la Curtea Constituționala prin care va solicita declararea neconstituționalitații Partidului Șor. Sesizarea va fi expediata la Guvern și aprobata la ședința de maine a cabinetului de miniștri. „Consider ca exista suficiente circumstanțe…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, spune ca dupa avizul publicat ieri, 24 octombrie, de catre Comisia de la Veneția, poate incepe reforma Consiliului Suprem al Justiției (CSJ). Totuși, pina la adoptarea proiectului este necesar de rezolvat unele lucruri, transmite tv8.md. „Deși mai sint unele lucruri…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a participat astazi la deschiderea Forumului Național „Instanțe Judecatorești Model”, in cadrul caruia au fost prezentate rezultatele obținute pe parcursul unui an de la lansare. „Acum un an, am participat la lansarea proiectului „Instanțe Judecatorești Model”…