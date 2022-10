Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciunea Sfintei Parascheva. 14 octombrie este o zi speciala pentru creștini, deoarece atunci este praznuita Sfanta Cuvioasa Parascheva. In popor, aceasta mai este denumita și Sfanta Vineri, cea care stapanește lumea femeilor și a indeletnicirilor acestora. Rugaciunea Sfintei Parascheva Cu ocazia…

- Tradiții de Sfanta Parascheva. Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita de toți creștinii ortodocși in fiecare an, pe data de 14 octombrie. Aceasta mai este cunoscuta in popor și sub denumirea de Sfanta Vineri sau Sfanta patroana a Moldovei. Tradiții de Sfanta Parascheva. Ce este interzis sa faci pe…

- Moldova nu are sisteme normale de aparare aeriana, deoarece unul dintre foștii miniștri ai Apararii a vindut la preț de nimic lansatoarele de rachete. O declara ex-deputatul, politologul, liderul organizației obștești „Voevod” Nicolae Pascaru, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TV8.md,…

- Dictatorul Alexandr Lukașenko, susține intr-un discurs delirant in timpul manifestațiilor de sambata de Ziua Unitații, ca Washingtonul a jucat un rol important in toate conflictele majore din lume. Lukașenko amenința și Romania și spune ca țara noastra ar putea avea soarta Ucrainei de acum.

- Generalul-maior (rtr) Ben Hodges, fost comandant al Fortelor Terestre Americane dislocate in Europa, a postat pe o retea de socializare ca „poate e timpul Ucraina si Moldova sa rezolve problema Transnistriei acum. Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria sa…

- Sambata, 27 august 2022, IPS Mitropolit Vladimir, Intaistatator al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a oficiat o slujba de pomenire langa cetatea Tiraspolului, unde in acest an continua sapaturile din preajma gropilor comune in care au fost inmormantate victimele represiunilor

- Mitropolit Vladimir, Intaistatator al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a oficiat sambata, 27 august, o slujba de pomenire langa cetatea Tiraspolului, unde in anii de trista faima au fost executați mii de de oameni, victime ale represiunilor politice din anii 1937-1938.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord a trimis pe banca acuzaților un barbat și o femeie din Briceni, dupa ce primul a introdus ilegal din Ucraina in Moldova țigari și alcool in valoare totala de peste 870.000 lei, iar femeia a oferit spațiu…