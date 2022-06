Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 mai 2022, de la ora 16:00, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului a participat la festivitatea de premiere din cadrul Olimpiadei Naționale Interdisciplinare de Limba și literatura romana și Religie intitulata „Cultura…

- Sala Cinematografului Independenta din municipiul Targoviste a fost, ieri – 18 aprilie 2022, neincapatoare pentru sutele de elevi si profesori de gimnaziu veniti in fosta Cetate de Scaun a Esarii Romanesti pentru a participa la etapa nationala a Olimpiadei de limba si literatura romana. La acest moment…

- Elevii claselor a VIII-a vor sustin astazi proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Maine este programata proba scrisa la Matematica, iar elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine miercuri…

- Astazi, 4 aprilie, elevii de clasa a VIII – a incep sa sustina examenele de simulare pentru Evaluarea Nationala 2022. Prima proba este la limba si literatura romana, urmand ca marti, 5 aprilie, sa aiba loc cea la matematica. Ministerul Educatiei a publicat in luna ianuarie calendarul examenelor nationale,…

- Elevii claselor a XII a si a XIII a seral frecventa redusa incep astazi simularea examenului de bacalaureat. Potrivoit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale astazi, 28 martie are loc Proba E a proba scrisa Limba si literatura romana. Maine, 29 martie 2022 are loc Proba E c proba scrisa…

- „Vagonul ratacitor" este titlul celui mai nou roman semnat de Gabriel Ben Meron. Acesta, insa, e doar pseudonimul literar aparținand reputatului medic ATI israelian, originar din Romania, profesor emerit, publicist și eseist, prof. dr. Gabriel M. Gurman. Romanul este aparut inițial in limba ebraica.…

- Printre prejudecatile intalnite la adresa ucrainenilor in general, si a refugiatilor care au fugit pentru vietile lor in Romania in ultimele saptamani in particular, se numara doua constante. O parte din populatia romana ii acuza ca „se lupta frati cu frati (...), sunt aceeasi istorie, acelasi popor",…

- Administrația Regionala de Stat Cernauți le-a solicitat Administrațiilor raionale Herța, Hliboca și Noua Sulița sa faciliteze anularea de catre consiliile locale și raionale a deciziilor din trecut prin care limba romana obținea statut de limba regionala și putea fi folosita, alaturi de limba ucraineana,…