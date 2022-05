Stiri pe aceeasi tema

- Foștii compatrioți din URSS ai ucrainenilor, lituanienii vin cu un ajutor util și nesperat pentru aceștia, cumparand drone pentru Ucraina aflata intr-un razboi dezastruos cu Rusia. Sute de lituanieni se unesc pentru a cumpara un tip de drona militara avansata pentru Ucraina in razboiul sau impotriva…

- Mii de cetateni lituanieni s-au asociat pentru a cumpara o drona militara avansata ce va fi trimisa armatei Ucrainei, in razboiul sau impotriva Rusiei, un nou semn de solidaritate din statul baltic pentru Kiev, scrie Libertatea.

- Doua nave rusești de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineața, cu lovituri executate cu o drona Bayraktar in apropierea Insulei Serpilor, potrivit comandantului forțelor aeriene ucrainene. Acesta a publicat pe Facebook un clip video cu imagini filmate din drona Bayraktar TB2 de fabricație…

- Zeci de vehicule militare si tancuri avariate sau scoase din uz au fost descoperite de catre fortele ucrainene pe teritoriul Rusiei, in apropiere de granita ucraineana. Vehiculele ar fi fost depozitate dupa ce fost scoase din uz, in urma luptelor care au avut loc in Ucraina.

- Drona MQ-9 va avea suficienta raza de acțiune pentru a lovi adanc in Rusia, chiar și pana la Moscova. Ucraina negociaza achiziționarea dronelor de atac grele MQ-9 Reaper („Reaper”) fabricate in SUA. Revista Forbes a confirmat astazi aceasta informație. Saptamana trecuta, oficialii ucraineni s-au intalnit…

- Ucrainenii au dat publicitații un nou clip video in care drona Bayraktar distruge tehnica militara ruseasca.Ascunse in padure, tancurile și transportoarele rusești au fost distruse in cateva minute de periculoasa drona turceasca.Pierderile armatei rusești in Ucraina sunt enorme Rusia este deja…

- Anton Gherascenko a publicat pe Telegram fotografii cu resturi ale unei drone de tip KUB-BLA produse de ZALA Aero, o filiala a celebrului producator rus de armament Kalasnikov, relateaza adevarul.roAcest tip de drone au fost folosite in Libia si in Siria de catre fortele sustinute de Rusia.Drona KUB-BLA…

- Fortele aeriene ucrainene au provocat distrugeri masive armatei Rusiei cu ajutorul unor drone de productie turceasca. Dronele turcesti au distrus mai multe coloane de vehicule rusesti, scrie go4it.ro. Impactul nimicitor al dronelor a fost laudat chiar de general-locotenentul Mykola Oleshchuk, cel care…