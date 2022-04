Stiri pe aceeasi tema

- Lituania anunța ca va renunța la importurile de gaz rusesc pentru consumul intern, devenind, astfel, prima țara europeana care obține independența energetica de Rusia, relateaza Reuters, care citeaza ministerul energiei din aceasta țara.

- Incepand din aprilie, Lituania nu mai importa gaze din Rusia. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat acest lucru sambata, pe Twitter, scrie Antena3 . Lituania prima țara din UE care renunța complet la importul de gaz rusesc. Nauseda incurajeaza și alte țari europene sa urmeze exemplul Lituaniei.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a semnat un decret in care se mentioneaza ca clientii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc de la 1 aprilie, iar contractele vor fi intrerupte daca aceasta conditie nu se respecta, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru…

- Europa trebuie sa inceteze sa mai cumpere petrol si gaz din Rusia si sa aplice noi sanctiuni in contextul invaziei ruse asupra Ucrainei, a declarat joi presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, relateaza Reuters.

- SUA vor livra UE cel putin 15 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat pana la sfarsitul acestui an și cel puțin 50 miliarde metri cubi in fiecare an, cel puțin pana in 2030, a anunțat președintele american Joe Biden, vineri, 25 martie, dupa ce Washingtonul și Bruxellesul au ajuns la un acord…

- Ministerul de Externe din Ucraina a anuntat marti ca circa 300.000 de persoane din orasul ocupat Herson raman fara hrana si medicamente si a acuzat Rusia ca ii impiedica pe civili sa evacueze localitatea spre teritoriul controlat de Kiev, relateaza Reuters, citat de Agerpres . „Cei 300.000 de locuitori…

- Transporturile de gaz natural lichefiat (LNG) efectuate anul trecut catre Europa au aratat ca Rusia nu va putea folosi gazul ca pe o parghie importanta asupra Europei, a afirmat miercuri ministrul de externe ceh Jan Lipavsky, transmite Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei de presa britanice,…