Lituania va relaxa restricţiile de intrare pentru belaruşi Lituania va relaxa restrictiile de intrare pentru belarusi, in timp ce aceasta tara este cuprinsa de proteste dupa alegerile sale prezidentiale contestate si represiunea violenta de catre politie, relateaza joi dpa.



"Cetatenii din Belarus care vin din motive umanitare pot intra in Lituania", a declarat prim-ministrul Saulius Skvernelis miercuri, potrivit unui material radiofonic.



Ministrul de interne Rita Tamasuniene a sugerat anterior la o reuniune a cabinetului ca belarusii ar trebui adaugati la o lista de tari exceptate de la controalele stricte la frontiera in vigoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

