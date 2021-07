Lituania va propune luni extinderea sanctiunilor Uniunii Europene impuse Belarusului pentru ca permite migrantilor ilegali sa treaca granita in Uniunea Europeana, potrivit unei declaratii a purtatoarei de cuvant a ministerului afacerilor externe de la Vilnius, transmite Reuters.



"Vom propune sa luam in considerare extinderea treptata a sanctiunilor sectoriale", a spus purtatoarea de cuvant.



Luni are loc la Bruxelles reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre UE (CAE).



Autoritatile lituaniene au inceput vineri construirea unei bariere de sarma…