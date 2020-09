Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana propune Consiliului UE sa acorde o suma totala de 81,4 miliarde de euro sub forma de imprumuturi la dobanzi scazute pentru mai multe state membre UE pentru a le ajuta sa combata efectele pandemiei pe piata fortei de munca, potrivit unui comunicat al executivului european.…

- "Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar in valoare de 81,4 miliarde euro din cadrul Instrumentului SURE pentru 15 state membre. Instrumentul SURE este un element esential al strategiei cuprinzatoare elaborate de UE pentru protejarea cetatenilor…

- Romania ar urma sa primeasca 4 miliarde de euro dupa ce Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar in valoare de 81,4 miliarde de euro in cadrul schemei SURE pentru 15 state membre. „Odata ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar…

- Statele care sunt exceptate de la recomandarea masurii de izolare/carantina Foto: MApN Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, condus de premierul Ludovic Orban, a adoptat luni o hotarâre privind stabilirea listei tarilor membre UE si ale Spatiului Economic European, dar si a…

- Ministrii Transporturilor din noua tari UE fac apel la Parlamentul European sa aduca modificari la primul Pachet al Mobilitatii, care sa tina cont de competitia echitabila, de obiectivele UE în politica de mediu si de piata unica, precum si de noile realitati socio-economice post-Covid-19, potrivit…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat luni seara ca lista cu țarile pentru care nu se impune izolare sau carantina pentru cetațenii care sosesc in Romania din statele respective ramane nemodificata.Din cauza creșterii numarului de cazuri noi s-a renunțat la introducerea pe ”lista verde”…

- Romanii care revin in țara din Italia, Estonia, Finlanda, Irlanda și Franța scapa de izolarea la domiciliu incepand de maine, 23 iunie. Cele cinci țari au fost adaugate in aceasta saptamana pe lista „verde”. Autoritațile romane au actualizat lista cu țarile pentru care se renunța la masura izolarii,…