Lituania și SUA convin asupra unui contract de 495 de milioane de dolari pentru sisteme HIMARS Sistemele HIMARS, muniția acestora, instrumentele de intreținere și serviciile de instruire vor fi achiziționate de Lituania in conformitate cu termenii contractului. Guvernul SUA plaseaza comanda catre industria americana de armament in numele cumparatorului. In 2025, Lituania ar trebui sa primeasca primele sisteme, anunța anews.com.tr.

