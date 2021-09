Lituania şi Letonia instalează și ele garduri de-a lungul graniţei cu Belarus Lituania a început sa construiasca un gard de 508 kilometri la granita cu Belarus pentru a împiedica migrantii ilegali sa intre în UE de-a lungul unei frontiere în mare parte nesecurizate, informeaza DPA și Agerpres.



Rulouri de sârma ghimpata sunt desfasurate într-o sectiune a frontierei din apropierea orasului balnear Druskininkai, a anuntat miercuri guvernul lituanian. Lucrari pregatitoare erau de asemenea în desfasurare în alte sectiuni, conform aceleiasi surse.



Dupa instalarea barierei, un gard cu înaltimea de aproximativ…

Sursa articol: hotnews.ro

