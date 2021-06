Stiri pe aceeasi tema

- Tensiune intre autoritațile militare, dupa navalirea forțelor armate ale Chinei in zonele ADIZ ale Taiwanului, marți, 15 iunie. China a emis un avertisment extrem de dur catre Taiwan, spunand națiunii insulare sa „se pregateasca pentru razboi”, pe fondul temerilor crescande ale unui conflict internațional…

- China si Taiwan s-au acuzat din nou luni pe tema vaccinurilor anti-COVID-19, Beijingul declarand ca serul nu ar trebui sa fie un instrument politic, in timp ce partidul la putere in Taiwan a spus ca China impiedica insula sa le acceseze la nivel international, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Beijingul a susținut ca Taiwanul face parte dintr-o ințelegere cunoscuta sub numele de Consensul din 1992, la care s-a ajuns cu ajutorul partidului de guvernamant al Taiwanului din acea perioada. Problema este reprezentata de faptul ca cele doua parți nu mai sunt de acord cu conținutul acelei ințelegeri,…

- Jurnalistul Roman Protasevici , care a fost arestat duminica dupa ce autoritațile belaruse au deturnat avionul in care se afla, apare cu fața tumefiata intr-un video difuzat pe rețelele de socializare și de televiziunea publica și spune ca marturisește ca este in spatele ”tulburarilor civile”, relateaza…

- „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, a afirmat el in acest videoclip in care se exprima așezat la o masa, orientat spre camera. Inregistarea video a aparut…

- Un grup operational naval chinez desfasoara exercitii in apropierea Taiwanului, urmand ca astfel de manevre sa aiba loc pe baze regulate in viitor, a anuntat luni seara marina militara chineza, intr-o noua escaladare a tensiunilor in preajma insulei a carei suveranitate este reclamata de Beijing, transmite…

- Administratia Joseph Biden este ingrijorata ca Beijingul ar putea recurge la preluarea controlului asupra Taiwanului, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, pare din ce in ce mai dispus sa asume riscuri pentru a lasa o mostenire politica importanta, anunța MEDIAFAX. "China pare…