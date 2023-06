Lituania, România şi Grecia, cel mai semnificativ declin al numărului de angajaţi Numarul angajaților a crescut cu 0,6% in zona euro si cu 0,5% in UE, in primul trimestru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, insa un declin semnificativ s-a inregistrat in Lituania, Romania si Grecia, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), conform Agerpres. In trimestrul patru din 2022, numarul angajatilor a crescut cu 0,3% in zona euro si in UE. In randul statelor membre UE, cel mai semnificativ avans al numarului de angajati in primul trimestru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, s-a inregistrat in Estonia (2,4%), Malta (2,9%) si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,6% in zona euro si cu 0,5% in UE, in primul trimestru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, insa un declin semnificativ s-a inregistrat in Lituania, Romania si Grecia, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Economia UE si a zonei euro au inregistrat o crestere de 1% in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Spania, Cipru, Malta si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele revizuite publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In UE,…

- Preturile serviciilor culturale (muzee, librarii, gradini zoologice) in Uniunea Europeana au crescut cu 4% in 2022 comparativ cu 2021, dupa un avans de 3% in 2021 comparativ cu 2020, in conditiile in care Malta a fost singurul stat membru unde aceste preturi au scazut, arata datele publicate joi de…

- Economia UE a crescut cu 1,2% iar a zonei euro cu 1,3%, in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate marti, iar Spania, Cipru si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).…

- Productia industriala a scazut cu 1% in zona euro si cu 1,3% in Uniunea Europeana in martie, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Irlanda, Lituania, Estonia, Bulgaria, Letonia, Slovenia, Portugalia, Tarile de Jos, Ungaria, Italia, Polonia si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere,…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in semestrul doi din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 23,5 euro/100 kWh la 28,4 euro/100 kWh, iar Romania este statul membru UE cu cel mai semnificativ avans, in moneda nationala,…

- In 2020, in Uniunea Europeana erau 9,1 milioane de ferme, cu 5,3 milioane mai putine decat in 2005 (echivalentul unui declin de aproximativ 37%), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Romania a inregistrat cea mai consistenta reducere, insa ramane țara UE cu cele…

- In 2021, productia de titei in Uniunea Europeana a continuat sa scada, situandu-se la cel mai scazut nivel, de 17,5 milioane tone (Mt), cu 6- mai putin decat in 2020, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Principalii producatori de petrol din UE in 2021 au fost Italia…