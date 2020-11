Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia de centru-dreapta din Lituania a castigat alegerile parlamentare organizate duminica, potrivit primelor rezultate, pe fondul unei cresteri semnificative a infectarilor cu noul coronavirus, noteaza AFP potrivit Agerpres. Uniunea Patriei (conservator), care a obtinut 25% din voturi in primul…

- Opozitia de centru-dreapta din Lituania a castigat alegerile parlamentare organizate duminica, potrivit primelor rezultate, pe fondul unei cresteri semnificative a infectarilor cu noul coronavirus, noteaza AFP. Foto: (c) Alfredas Pliadis/XINHUA Uniunea Patriei (conservator), care a obtinut 25% din…

- Partidele politice de centru-dreapta, conduse de liberali, vor castiga alegerile parlamentare din Romania din decembrie si vor forma o coalitie majoritara, a estimat, joi, Matthew Sherwood, economist senior la The Economist Intelligence Unit. El a participat la conferinta online "The Economist…

- UDMR doreste ca dupa alegerile parlamentare sa existe stabilitate politica si economica, acesta fiind contextul in care va discuta aliante pentru viitoarea majoritate parlamentara, a declarat miercuri presedintele formatiunii, Kelemen Hunor, noteaza Agerpres. "In campaniile electorale si inainte…

- Un Brexit fara un acord comercial ar putea fi de trei ori mai scump pe termen lung decat pandemia de coronavirus pentru economia britanica, avertizeaza marti un studiu realizat de centrul de cercetare "The UK in a Changing Europe", citat miercuri de France Presse, scrie agerpres.ro. Studiul previne…

- In acest an 2020, judetul Valcea si municipiul Ramnicu Valcea au sansa de a intra in linie dreapta spre modernizare. Pentru acest lucru este nevoie de o coagulare a tuturor partidelor care reprezinta dreapta politica in judetul nostru. Pentru ca avem obligația de a ne achita fața de alegatorii dreptei,…

- Alegerile locale aduc schimburi importante de trupe intre social-democrați și liberali. „Sa fim corecți, in mediul rural nu prea conteaza doctrina liberala, sociala... de stanga, de dreapta... de centru-stanga, centru-dreapta. La țara, pe romanește, se voteaza omul. Doctrina... haideți s-o lasam pe…

- Autoritațile din Belarus au anunțat ca au arestat peste 6.000 de persoane în timpul celor trei nopți de proteste suprimate violent care au urmat scrutinului prezidențial de duminica, transmite The Guardian.Liderii opoziției au fost încarcerați sau forțați sa paraseasca țara ca urmare…