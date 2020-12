Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Babeni au oprit, pe 7 decembrie, pentru control pe Drumul Național 64, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din oraș. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca barbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Avand in vedere ca barbatul…

- Presa din Spania, Marea Britanie, Italia si Statele Unite vorbeste despre absenteismul la urne in alegerile parlamentare din Romania, pe care il vad ca o consecinta a pandemiei, dar si despre rezultatele „surprinzatoare” ale social-democratilor si extremistilor de dreapta. TVE noteaza: „Stanga…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de vineri, de la ora 12.00, un proiect de hotarare prin care vor fi aprobati indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construirea unui centru de arsi si reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai buna pozitionare si conectare…

- Sistemul sanitar este in colaps, tocmai de aceea guvernul Orban a acționat asumat și a reușit sa semneze intr-un timp record contractele pentru construirea primelor trei spitale regionale, cu o valoare totala de 1,64 miliarde de euro. Este vorba de Spitalele Regionale de Urgența Cluj, Iași și Craiova.…

- Sanatatea, educatia si economia sunt trei dintre domeniile principale de care s a preocupat si se preocupa Guvernul PNL. La un an de la preluarea puterii, l am rugat pe presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, sa puncteze ce s a realizat pana acum"In ceea ce priveste domeniul sanatatii,…

- Dobanzile negative la obligatiunile guvernamentale emise de Austria, tara renumita pentru disciplina sa bugetara, ii permit sa inregistreze in acest an un deficit bugetar record de 9,5% din PIB, urmand sa revina sub limita UE de 3% din PIB abia in 2023, a declarat miercuri ministrul austriac de Finante,…

- In cinci luni a inregistrat realizari importante. Asta spune candidatul Partidului Actiune si Solidaritate la functia de presedinte, Maia Sandu, despre Guvernul pe care l-a condus in perioada iunie - noiembrie 2019.

- Un barbat de 37 ani, din sat/com. Fintinele, a condus o betoniera, pe strada Calea Unirii din mun. Suceava, avand direcția de deplasare Bazar spre Centru și din cauza neasigurarii schimbarea benzii de mers-de pe banda intai pe banda a doua, a intrat in coliziune cu autoturismul care era condus pe banda…