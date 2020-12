Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane, prinse in campania electorala, au lansat in ultimele zile o campanie de justificare a inchiderii totale a școlilor și de trecere la predarea online, in pofida recomandarilor internaționale și abordarii majoritare europene a acestei probleme, informeaza edupedu . Au ajuns sa se contrazica…

- In ultima perioada situația pare sa se agraveze in mai mai multe țari europene, fapt care a impus autoritațile sa ia masuri dure, cuvantul lockdown devenind, din nou, o noua realitate care ne amintește de debutul pandemiei in luna martie atunci cand milioane de oameni au fost impuși sa stea in case.…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a semnat azi-noapte un decret ce instaureaza carantina in toata Italia, incepand de joi, de la ora locala 22.00, informeaza AFP, citata de agerpres . Alte masuri restrictive, care urmeaza sa fie detaliate si vor fi in vigoare pana la 3 decembrie, au fost de…

- Germania a intrat in carantina partiala astazi, cu restrictii radicale privind contactele fizice si inchideri de intreprinderi pentru luna noiembrie, cu scopul de a frana cresterea infectiilor cu Covid-19 inaintea inceperii sarbatorilor de Craciun, relateaza DPA, citata de agerpres . La Munchen si Berlin,…

- Europa revine treptat la carantina totala. Prima țara europeana care a trecut de un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou lockdown-ul. Franța a depașit și ea acest prag psihologic, in timp ce in Germania, bilanțul deceselor a trecut de 10.000 de morți. Și in Italia se discuta…

- Mai multe tari din Europa de Est impun sambata noi restrictii, dupa cele din restul continentului, unde pandemia de COVID-19 a depasit pragul de 10.000 de decese in Germania si de un milion de contaminari in Franta, scrie AFP.

