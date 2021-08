Lituania neagă relatările Belarusului despre folosirea forţei la graniţă împotriva migranţilor Lituania a autorizat politia de frontiera sa foloseasca forta, daca este necesar, impotriva migrantilor care-i trec granita dinspre Belarus, dar nu au existat astfel de situatii in ultimele 24 de ore, a anuntat miercuri Ministerul de Interne lituanian, dupa ce Belarusul a transmis ca un migrant irakian a murit la granita lituaniana si alte zeci au revenit in Belarus din Lituania cu ''leziuni corporale''. ''As dori sa mentionez ca in ultimele doua zile din fericire nu au existat situatii in care ofiterii nostri din garzile de frontiera sa foloseasca in vreun fel forta'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

