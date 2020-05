Unele poarta palarii cu pene, altele au capetele acoperite cu palarii din fetru negru, insa toate sunt imbracate la patru ace si asteapta tacute sosirea clientilor in restaurantele si cafenele din Vilnius, capitala Lituaniei, relateaza joi AFP. Asezate la mese amplasate la patru metri una de alta, zeci de manechine elegante se afla in restaurante pentru a-i ajuta pe clienti sa pastreze distanta de siguranta necesara in timpul pandemiei, dar si pentru a-i inspira, poate, sa-si imbunatateasca stilul vestimentar. Proprietarii de restaurante si magazine de moda din Vilnius au adoptat aceasta initiativa…