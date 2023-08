Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a discutat la Moscova cu omologul rus, Vladimir Putin, situația de pe frontul din Ucraina, dar și problemele pe care le ridica prezența mercenarilor Wagner in țara unde s-au regrupat dupa rebeliunea armata de

- Simona Halep nu a primit decizia in termen de doua saptamani de la audiere, așa cum preciza regulamentul Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), din cauza complexitații cazului de dopaj. Romancei i se aduc doua acuzații: dopaj cu roxadustat și nereguli in pașaportul biologic. In…

- Polonia a inceput sa desfasoare peste 1.000 de militari catre estul tarii, a anuntat sambata ministrul apararii polonez Mariusz Blaszczak, pe fondul sporirii ingrijorarii ca prezenta combatantilor Wagner in Belarus ar putea conduce la cresterea tensiunilor in zona frontaliera.

- Tot mai multe persoane din Rusia și Ucraina posteaza in ultimele zile mesaje disperate pe rețelele de socializare privind o posibila explozie programata de ucraineni la centrala nucleara Zaporojie. De cealalta parte a baricadei, ucrainenii ii acuza pe ruși ca vor sa le arunce in aer centrala nucleara.…

- 4 iulie 2023 Atentionare de calatorieRepublica Lituania: restrictii de circulatie si controale la frontiera in perioada 7 13 iulie 2023 Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Lituania ca se reintroduc controalele…

- Casa de Insolvența Transilvania (CITR) va scoate din nou la licitație activele companiei Dan Steel Group Beclean, una dintre cele mai importante societați din industria metalurgica romaneasca, intrata in faliment anul trecut. Prețul de la care incepe licitatația este de 23 de milioane de euro, in scadere…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Polonia a inchis granita de est cu Belarus pentru camioanele care vin atat din Belarus, cat si din Rusia. Interdictia, care a intrat in vigoare joi, se aplica tuturor camioanelor, tractoarelor si vehiculelor cu remorci sau semiremorci inregistrate in ambele tari, potrivit agentiei poloneze de stiri…