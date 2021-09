Lituania a anuntat vineri ca si-a rechemat ambasadorul de la Beijing pentru consultari, intr-un dosar legat de prima reprezentanta diplomatica taiwaneza din Europa care foloseste numele insulei Taiwan, ceea ce China considera o provocare pentru revendicarea suveranitatii sale asupra teritoriului respectiv, relateaza Reuters.



Ministerul de Externe lituanian a precizat ca ambasada sa din China functioneaza normal, in pofida rechemarii ambasadorului in tara.



Taiwanul a declarat in iulie ca misiunea sa la Vilnius se va numi 'Biroul de reprezentare taiwanez in Lituania'.…