- Noul guvern lituanian a decis intrarea in lockdown la nivelul tarii incepand de miercuri si pana la 31 ianuarie, noile restrictii venind pe fondul cresterii incidentei infectarilor cu noul coronavirus si a deceselor asociate COVID-19, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Incepand de miercuri,…

- Gomag raporteaza o creștere de 93% in cadrul campaniei de Black Friday de anul acesta, fața de 2019, pentru magazinele online gazduite in platforma. Chiar daca previziunile pentru 2020 de Black Friday au indicat o scadere in puterea de cumparare a consumatorilor la nivel internațional, din…

- Raed Arafat a anunțat, vineri, carantinarea municipiului Sibiu și a localitaților Șelimbar, Talmaciu și Cisnadie, pentru 14 zile, incepand de luni. Rata de incidența a cazurilor de coronavirus din județul Sibiu a ajuns vineri la 7,78 la mie, cea mai mare din țara. Sibiul este a patra reședința de județ…

- Asociația Româna a Magazinelor Online (ARMO) estimeaza ca ediția din acest an a Black Friday va înregistra o creștere medie a vânzarilor cu 20%, comparativ cu anul precedent, pe fondul creșterii generalizate a consumului în primele 9 luni și a migrarii masive a clienților în…

- Ziarul Unirea De ce se INCHID magazinele la ora 21:00, deplasarea este restricționata, iar portul maștii este OBLIGATORIE. Raed Arafat: ,,Masurile propuse sunt menite sa reduca impactul raspandirii virusului” Intr-o conferința, Raed Arafat a explicat, astazi, de ce e necesara impunerea de noi restricții…

- Londra intra de azi in lockdown, masura care va dura pana in 2 decembrie. Terasele de pe Oxford Street au fost pline, iar londonezii au dat buzna in magazinele de haine. Londonezii au profitat de ultimele momente de libertate.

- Guvernul portughez a anuntat sambata noi restrictii incepand din 4 noiembrie pentru majoritatea tarii, cerand populatiei sa stea acasa, cu exceptia deplasarilor pentru a ajunge la serviciu, la scoala sau la cumparaturi, si a cerut companiilor ca angajatii sa lucreze de la distanta, relateaza Reuters…

- Consumatorii din Statele Unite fac din nou cumparaturi frenetice din cauza creșterii numarului de infecții - peste 80.000 de cazuri pe zi. Producatorii s-au pregatit mai bine, dar tot exista probleme de alimentare, scrie libertatea.ro.