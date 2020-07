Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Guvernul lituanian a hotarat ca incepand din data de 13 iulie sa interzica accesul pe teritoriul Lituaniei pentru rezidentii din Romania, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis vineri de MAE, aceste masuri fac obiectul unei reevaluari saptamanale bazata…

