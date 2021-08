Parlamentul lituanian se reuneste marti in sesiune plenara pentru a dezbate un proiect de construire a unui gard metalic acoperit cu sarma ghimpata pentru a opri migrantii care traverseaza in numar mare frontiera Belarusului cu Lituania, relateaza Reuters.

Un numar extrem de mare de migranti au ajuns in Lituania, Letonia si Polonia in ultimele saptamani, iar presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a fost acuzat ca a deschis granitele tarii sale in scopul exercitarii de presiuni asupra Uniunii Europene pentru ca aceasta sa ridice sanctiunile instituite impotriva regimului sau, dupa…