Stiri pe aceeasi tema

- STARE DE URGENTA. Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca se analizeaza o "relaxare" a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit, acum cand a venit caldura. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineata,…

- Germania va opta pentru avioane de lupta atat europene, cat si americane pentru a-si moderniza flota invechita de avioane de vanatoare Tornado, o optiune de compromis care suscita polemica in cadrul guvernului si iritari in afara lui, comenteaza AFP. Ministrul apararii Annegret Kramp-Karrenbauer…

- Germania va avea nevoie in viitor de o lege care sa garanteze aprovizionarea cu medicamente in tara, a declarat marti pentru cotidianul Bild ministrul german de interne Horst Seehofer, in contextul in care lumea se confrunta cu pandemia de COVID-19, relateaza Reuters. El a spus ca Germania…

- Germania isi mobilizeaza rezervistii din armata, in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, a anuntat joi ministrul german al Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, relateaza AFP. Aproximativ 2.300 de rezervisti si 900 de ”rezervisti sanitari” ai raspuns deja in urma unui prim apel, in weekendul…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis, intr-un discurs televizat, ca este necesara respectarea masurilor impuse de autoritați. Ea a declarat ca Germania se confrunta cu cea mai mare amenințare de la al II-lea Razboi Mondial. 8000 de oameni au murit in lume din cauza infectarii.

- Ministrii apararii din Franta si Germania semneaza joi la Paris un contract in valoare de 150 de milioane de euro, conform caruia in 2026 ar trebui sa apara primul prototip al viitorului avion de lupta european, informeaza AFP potrivit Agerpres. 'Acesta este contractul care deschide calea catre un…

- Ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer a subliniat sambata, la Munchen, ca este nevoie de o actiune europeana comuna pentru a proteja rutele maritime strategice prin stramtoarea Hormuz, informeaza DPA. Germania nu participa la misiunea SUA din stramtoarea Hormuz pentru ca guvernul de…