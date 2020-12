Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Lituaniei a deschis miercuri o ancheta penala vizand membri ai regimului Alksandr Lukasenko cu privire la acuzatii de torturare a unor activisti in favoarea democratiei, relateaza AFP.

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a anuntat infiintarea unei comisii guvernamentale de ancheta in dosarul vanzarii de submarine germane catre Israel, transmite luni AFP, potrivit AGERPRES. Sunt vizati suspecti apropiati de premierul Benjamin Netanyahu. Politia israeliana suspecteaza…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a deschis o ancheta disciplinara, luni, impotriva clubului azer Qarabag FK, din cauza unui mesaj de ura la adresa armenilor atribuit unuia din conducatorii sai, in plin conflict intre cele doua tari, informeaza AFP. "Un inspector etic si disciplinar a fost numit astazi…

- Politia din Belarus va recurge 'daca va fi necesar' la munitie de razboi impotriva manifestantilor care protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko pentru al saselea mandat in scrutinul din august, despre care opozitia spune ca a fost fraudat, a avertizat luni Ministerul belarus…

- Belarus si-a rechemat ambasadorii din Polonia si Lituania si le-a cerut ambelor tari sa-si reduca substantial personalul care activeaza in ambasadele lor de la Minsk, a anuntat Ministerul de Externe al acestui stat, citat de agentia de stiri Belta, relateaza vineri Reuters, potrivit AGERPRES.De…

- Washingtonul face presiuni asupra Ciprului pentru ca acesta sa nu-si mai foloseasca dreptul de veto pentru a bloca sanctiunile europene impotriva regimului la putere in Belarus si sa permita o actiune coordonata intre SUA si UE, a declarat marti un inalt functionar european, relateaza AFP potrivit…

- Noi proteste de proporții la Minsk și in alte orașe din Belarus impotriva regimului Lukașenko. In timp ce manifestanții se strangeau in Piața Centrala din Minsk, poliția opera sute de arestari, potrivit informațiilor transmise de agențiile internaționale.