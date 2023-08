Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile lituaniene au declarat peste 1.000 de cetateni rusi si bielorusi drept amenintare pentru securitatea nationala, in urma analizei raspunsurilor dintr-un chestionar special, a anuntat vineri Ministerul lituanian de Interne.

- Peste 2.000 de persoane au fost arestate pana acum in Franța, pe parcursul a cinci nopți de haos și proteste violente in care rasculații au incendiat mașini, au distrus cladiri și s-au confruntat cu forțele de ordine. Nahel, tanarul ucis de polițiști la inceputul saptamanii, a fost inmormantat discret,…

- Mai multe focuri de arma au fost trase, vineri, pe Aeroportul International Chisinau, doua persoane fiind ranite. Fortele de ordine incearca sa captureze agresorul, n barbat caruia nu i s-a permis intrarea in tara, transmite NewsMaker Moldova. ”In urma cu putin timp, la Aeroportul International Chisinau,…

- Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Atacul a venit in momentul in care președintele Volodimir Zelenski…

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP, citat de Agerpres."Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in…

- Ploile torențiale care au inceput in urma cu cateva zile au provocat inundații in Serbia și Bosnia. Vineri, autoritațile au declarat stare de urgența in mai multe zone, deoarece ploile vor continua in weekend.In Serbia, 1.300 de salvatori și 22 de ambarcațiuni participa la o misiune in zonele inundate.…

- Casa in care s-a nascut Adolf Hitler, aflata in proces de renovare, va avea o noua intrebuințare dupa ce vor fi terminate lucrarile, in 2025, au decis autoritațile din Austria. Locuința din Braunau am Inn va deveni un centru de instruire a polițiștilor privind drepturile omului. Este decizia finala…

- Guvernul Serbiei a stabilit luni ca, in termen de o luna, toti cei care detin arme de foc fara licenta trebuie sa le predea voluntar fara consecinte penale, ca raspuns la cele doua atacuri armate soldate saptamana trecuta cu 17 morti si 21 de raniti, intr-una dintre tarile lumii cu cel mai mare numar…