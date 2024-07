Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 10 iulie, la Washington, unde participa la Summitul NATO ca promisiunile militare nu s-au respectat in totalitate, iar „daca vrem sa castige Ucraina” razboiul cu Rusia, atunci „trebuie sa ii ajutam mai mult”„In ce priveste ajutorul pe care il dam noi…

- In cadrul proiectului CultMuse colaboreaza 14 voluntari din Europa. Muzeul National de Istorie Nationala anunta un nou proiect inedit. CultMuse este un proiect finantat de Uniunea Europeana, initiativa ce are ca scop constituirea unui grup de voluntari din UE care organizeaza activitati in cadrul Muzeului…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au adoptat noi masuri punitive pentru a contracara eludarea sanctiunilor si a impiedica Rusia sa obtina tehnologie occidentala pentru fabricarea de arme, informeaza biroul de presa al Consilului UE.

- Varșovia și Atena au cerut joi Uniunii Europene sa se doteze cu un „scut” antiaerian, pentru a se proteja mai bine in plin razboi intre Rusia și Ucraina, anunța un comunicat comun semnat de cele doua state. „Europa, spun cele doua țari, va fi sigura cata vreme cerul de deasupra ei va fi sigur”, au […]…

- ”Cred ca, in ceea ce priveste Europa, avem nevoie de o atitudine mai matura in comertul nostru, de a ne asigura economia… in special cu China”, a declarat Gentiloni. Comisarul a spus ca anchetele anti-subventii ale UE, in desfasurare, acopera piata vehiculelor electrice si turbinele eoliene, abordand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi detaliaza in The Economist planul in vederea evitarii unei morti ”brutale” a UE si isi asuma in trecere pozitia controversata cu privire la posibilitatea trimiterii unor trupe la sol in Ucraina, daca Moscova ”va strapunge liniile frontului”, scrie AFP. ”Daca…

- ”Daca rusii au sa strapunga liniile frontului, daca va exista o cerere ucraineana – nu e cazul in prezent -, va trebui sa ne punem in mod legitim intrebarea”, declara presedintele francez intr-un lung interviu publicat joi de saptamanalul britanic. Seful statului francez a creat o controversa la sfarsitul…

- Uniunea Europeana este pregatita sa abordeze problema continuarii importurilor de gaze rusești pe continentul european, in timp ce va discuta un nou pachet de sancțiuni impotriva Rusiei ca raspuns la incursiunea continua a acestei țari in Ucraina, scrie upstreamonline.com.