- Uniunea Europeana se pregateste pentru un aflux de solicitanti de azil afgani, indiferent ca este vorba sau nu de oameni care fug de noul guvern taliban, a sustinut miercuri directorul general al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, potrivit…

- Vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, a declarat sambata ca spera ca afluxul ilegal de migranti la frontierele de est ale Uniunii Europene sa fie drept un catalizator pentru stabilirea unor reguli comune in materie de migratie, relateaza…

- Lituania a anuntat luni, ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii, care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul Belarus

- Agentia europeana pentru frontiere Frontex va desfasura saptamana viitoare 60 de politisti de frontiera la granita Lituaniei cu Belarus, unde s-a intensificat afluxul de migranti clandestini, relateaza luni Reuters. Ca represalii fata de sanctiunile impuse de UE, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko…

- Lituania va propune luni extinderea sanctiunilor Uniunii Europene impuse Belarusului pentru ca permite migrantilor ilegali sa treaca granita in Uniunea Europeana, potrivit unei declaratii a purtatoarei de cuvant a ministerului afacerilor externe de la Vilnius, transmite Reuters. "Vom propune…

- Lituania a inceput vineri ridicarea unei bariere de 550 km din sarma ghimpata la frontiera cu Belarus, acuzand autoritatile de la Minsk ca aduc pe calea aerului migranti din strainatate pentru a-i trimite ilegal in Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

