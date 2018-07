Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Lituaniei acuza Rusia de presiune deschisa asupra instanțelor de judecata și a sistemului judiciar, dupa ce organelor de ancheta din Rusia au inițiat dosare penale impotriva judecatorilor și procurorilor lituanieni, implicati in investigarea si judecarea evenimentelor din 13…

- Guvernul rus a semnalat ca liderii rus si american erau pe aceeasi lungime de unda inainte ca Vladimir Putin si Donald Trump sa se intalneasca luni, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.”Suntem de acord”, a raspuns, pe Twitter, Ministerul rus de Externe, unui tweet in care Trump…

- Grecia va expulza doi diplomati rusi si va interzice intrarea altor doi, considerand ca activitatile acestora sunt incompatibile cu statutul lor, potrivit editiei de miercuri a ziarului grec Kathimerini, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.La randul sau, Ministerul de Externe rus a anuntat…

- Lituania va indemna Comisia Europeana sa puna presiune pe Belarus pentru a modifica o centrala nucleara, vazuta de țara Baltica drept o amenințare la siguranța naționala, a declarat prim-ministrul Lituaniei miercuri, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Autoritațile din Belarus nu considera…

- Ministerul rus de Externe susține ca, dupa incheierea Razboiului Rece, Rusia s-a deschis in fața țarilor occidentale, dar ca acestea „au inșelat-o”. Intr-un interviu pentru publicatia finlandeza Hufvudstadsbladet, purtatorul de cuvant al MAE rus, Maria Zaharova a declarat ca Rusia ”s-a deschis complet…

- Australia si Olanda au acuzat oficial Rusia de doborarea zborului comercial MH17 deasupra Ucrainei in 2014, scrie BBC. Toti cei 298 de pasageri ai aeronavei care se indrepta spre Kuala Lumpur de la Amsterdam au decedat, titreaza News.ro. Joi, o echipa de investigatie internationala a stabilit ca rachetele…

- Valer Dorneanu, presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, se afla zilele acestea in Rusia, unde a fost invitat sa participe la Forumul Juridic International de la Sankt Peresburg. Ministerul de Externe a recomandat ca vizita sa nu se faca, potrivit Digi24.ro, insa recomandarea nu a fost...

- Desi au fost mici neintelegeri intre Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, si Ministerul de Externe care i-a recomandat sa nu faca deplasarea in Rusia, totusi, a facut-o motivand ca vizita fusese deja perfectata, iar biletele de avion cumparate .